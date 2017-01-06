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Kaymakam Uzan ve komutanlardan Vali Yavuz'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, il ve ilçelerin jandarma komutanlarıyla, Vali Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Seddar Yavuz, gece gündüz demeden vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi. Vali Yavuz, "Bu anlamda sizlerin hizmetleri takdire şayandır. Bizler asker ocağını Peygamber Ocağı olarak kabul ederiz. Mehmetçiğimiz bizim daima gözbebeğimizdir. Sizlerin şahsında tüm Mehmetçiğimize kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum. Vatandaşın huzur ve güvenliği için ağır kış şartlarında da görev yapan personelimize desteklerini esirgemeyen Sultan Alparslan'ın torunları aziz Muşlu hemşerilerime de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

(NA-ŞAK-Y)



06.01.2017 13:47:53 TSI

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