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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Kulu Nüfus Müdürlüğü'nde yeni kimlik kartı yoğunluğu

06 Ocak 2017 Cuma, 15:34
Kulu Nüfus Müdürlüğü'nde yeni kimlik kartı yoğunluğu
Kulu Nüfus Müdürlüğü'nde yeni kimlik kartı yoğunluğu

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu İlçe Nüfus Müdürlüğü, vatandaşların yeni kimlik kartlarını almak istemesiyle yoğunluk yaşıyor.
Türkiye genelinde olduğu gibi Kulu ilçesinde de nüfus müdürlüğünde, yeni kimlik kartlarını almak isteyen vatandaşların müracaatları yoğunluk yaşanmasına neden oldu. 2020 yılına kadar değiştirilmesi gereken kimlik kartları için yapılan başvurular, günlük yaklaşık 80'e ulaştı.
Nüfus müdürlüğü yetkilileri, kimlik kartların bir hafta içerisinde kargoyla sahiplerine ulaştırılacağını belirterek, kimlik kartları için 16 TL ücret alındığını kaydetti.
(ÖK-AH-Y)

06.01.2017 15:37:07 TSI
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