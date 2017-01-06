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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Yağmur suları yol kapattı

06 Ocak 2017 Cuma, 15:34
Yağmur suları yol kapattı
Yağmur suları yol kapattı

(Fotoğraflı)

Sevdanur Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Davutköy'de yağmur ile eriyen kar suları Bekten köyü ile Davutköy yolu üzerinde bulunan bir köprünün üzerinden taşması ile yol ulaşıma kapandı.
Yenice ilçesine bağlı Davutköy'ü yakınında bulunan köprü kar suları ile yükselen sel suları ile ulaşıma kapandı. Sofular, Bekten köyleri ile Davutköy arasındaki yolu Çan Termik Santraline kireç taşı çeken maden kamyonlarının da kullandığını söyleyen Yener Korkmaz, "Köprü ağzında biriken atıklar kepçe ile alınmasına rağmen sular yükselmeye devam ediyor. Tarım arazilerini basan sel suları su motorları ile damlama borularını da götürdü" dedi.
(GD)

06.01.2017 15:38:49 TSI
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