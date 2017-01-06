06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GTO'dan mesleki eğitime destek

06 Ocak 2017 Cuma, 15:39
GTO'dan mesleki eğitime destek
GTO'dan mesleki eğitime destek
- GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu:
- "Teknik bölümlere kabiliyeti olan öğrencilerin sayısının artmasını umut ediyoruz"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Türkiye'nin nitelikli ara elaman talebinin karşılanması amacıyla kurulan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının artırılması gerektiğini söyledi.
GTO, Şehitkamil ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları İş Birliği Protokolü" imzalandı.
Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili konu ve sorunların ele alınacağı bir platform oluşturmayı hedefleyen protokolün imza töreninde konuşan Hıdıroğlu, mesleki eğitimin son yıllarda sıkça gündeme gelen konuların başında olduğunu söyledi.
İş dünyasının gündeme getirdiği bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının harekete geçmesinin önemli bir adım olduğunu ifade eden Hıdıroğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları' başlıklı genelgenin 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi hem eğitimcileri hem de iş dünyasını mutlu etti. Teknik bölümlere kabiliyeti olan öğrencilerin sayısının artması ve iş dünyasının talebine cevap verecek duruma gelmesini umut ediyoruz. Bu genelgeyle teknik personel sorununa çözüm bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Meslek liselerinin daha cazip hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Hıdıroğlu, bu okullarda eğitim gören öğrencilerin diplomasını aldığı gün iş sıkıntısı yaşamaması için iyi bir eğitim sürecinden geçmeleri gerektiğini kaydetti.
Oda ile Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün 5 yıl süreyle geçerli olduğunu anlatan Hıdıroğlu, bu protokolün başlangıç olması gerektiğini belirterek, farklı alanlarda da işbirliği yapabileceklerini sözlerine ekledi.
Gaziantep Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da imzalanan protokolün hem iş hem de eğitim dünyasına hayırlı olmasını temennisinde bulundu.
(BRN-Y)

06.01.2017 15:42:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ak Parti Milletvekili Tayyar ve GAHİB Başkanı Kaplan, Anka'yı ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ TAYYAR VE GAHİB BAŞKANI KAPLAN, ANKA'YI ZİYARET ETTİ
Şahinbey Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU:
Seramik Boyama Atölyesinde kadınlar hünerlerini konuşturacak
YEREL

SERAMİK BOYAMA ATÖLYESİNDE KADINLAR HÜNERLERİNİ KONUŞTURACAK
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
TSK'dan GAÜN'e plaket
YEREL

TSK'DAN GAÜN'E PLAKET
Halıcılar zorluklara inat ihracatı artıracak
YEREL

HALICILAR ZORLUKLARA İNAT İHRACATI ARTIRACAK
TSK Sağlık Komutanı Bilgiç'den Doç. Dr. Gülşen'e plaket
YEREL

TSK SAĞLIK KOMUTANI BİLGİÇ'DEN DOÇ. DR. GÜLŞEN'E PLAKET
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:
YEREL

SANKO HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI ABDULKADİR KONUKOĞLU:
Üniversite adayları doğru kariyer planlamasını Rektör Yılmaz'dan dinledi
YEREL

ÜNİVERSİTE ADAYLARI DOĞRU KARİYER PLANLAMASINI REKTÖR YILMAZ'DAN DİNLEDİ
Şehitkamil glutensiz un yardımına devam ediyor
YEREL

ŞEHİTKAMİL GLUTENSİZ UN YARDIMINA DEVAM EDİYOR
Gaziantep'te &quot;Kutnu ATM Kabinleri&quot; yapılıyor
YEREL

GAZİANTEP'TE "KUTNU ATM KABİNLERİ" YAPILIYOR
Gaziantep'e &quot;Kutnu ATM kabinleri&quot;
YEREL

GAZİANTEP'E "KUTNU ATM KABİNLERİ"

Gaziantepspor, Sefa Yılmaz'ı kiraladı
YEREL

GAZİANTEPSPOR, SEFA YILMAZ'I KİRALADI
Gaziantep'te FETÖ'ye ilişkin dava
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ'YE İLİŞKİN DAVA
K Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:
YEREL

K PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ NEJAT KOÇER:
Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı
YEREL

GAZİANTEPSPOR, ITANDJE İLE YOLLARINI AYIRDI
Sınır ötesindeki askerlere baklava ve Antep fıstığı
YEREL

SINIR ÖTESİNDEKİ ASKERLERE BAKLAVA VE ANTEP FISTIĞI
GAİB'de ambalaj tasarım yarışması ödül töreni
YEREL

GAİB'DE AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
Büyükşehir Gaziantepspor, Erhan Kartal'ı kiraladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, ERHAN KARTAL'I KİRALADI
Şehit Başpolis Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT BAŞPOLİS ARSLAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şahinbey'in dev yatırımı
YEREL

ŞAHİNBEY'İN DEV YATIRIMI
Gaziantep'te merdiven altı pul biber depolarına baskın
YEREL

GAZİANTEP'TE MERDİVEN ALTI PUL BİBER DEPOLARINA BASKIN
Şehitkamilli milli sporcu şampiyonluğa doymuyor
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ MİLLİ SPORCU ŞAMPİYONLUĞA DOYMUYOR
Taşdoğan'dan İslahiye protokolüne ziyaret
YEREL

TAŞDOĞAN'DAN İSLAHİYE PROTOKOLÜNE ZİYARET