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Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor

- Yeni transfer Melik Balkaç:

-"Biz işimize bakıp, bütün maçlarımızı almaya çalışacağız"



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - İkinci yarıya iddialı başlamak isteyen Yeşilyurt Belediyespor, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı 62 Pertekspor müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Yeşiltepe 3 Nolu sahada bir çalışma yapan mavi beyazlılarda, izinden dönen yeni transfer Özgür de antrenmanda yer aldı.

Kamptaki fizik ve kondisyon depolamasının ardından yavaş yavaş normal temposunu bulan Malatya ekibinde, yeni transfer Melik Balkaç'ın idmandaki temposu teknik heyeti memnun etti.

Yapılan antrenman sonrası İHA'ya konuşan başarılı orta saha oyuncusu Melik, yeni takımında hedeflenen başarıya ulaşmak için kendisinin de elinden geleni yapacağını söyledi.

-"İkinci yarı bütün maçlarımızı almaya bakacağız"

Transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Melik, "Öncelikle buraya yeniden transfer olmamda büyük emeği olan Başkanımız Dursun Sucu, Futbol Şube Sorumlumuz Eyüp Bolat ve hocamız İsmail Tekin'e teşekkür ediyorum. Bana bu formayı tekrar layık gördüler. Takıma gelince, ligin ilk yarısında gerçekten inanılmaz bir performans ortaya koydular. Ben de ilk yarıda takımı yakından takip ettim. Belki şuanda liderde olabilirdi. Şansızlıktan dolayı ikinci sıradayız ama önemli değil. İkinci yarı bütün maçlarımızı almaya bakacağız. Biz işimize bakıp, bütün maçlarımızı almaya çalışacağız. Rakiplerin ne yaptığı önemli değil. Biz zaten maçlarımızı aldıktan sonra gerisi gelecek. İnşallah bu memlekete ikinci bir profesyonel takım hediye edeceğiz. Ben eski takımım Gaziemirspor'dan ayrıldıktan sonra bir ara vermiştim. Ondan sonra geldim, sağ olsunlar beni aralarına aldılar. İdman düzeyi olarak da iyi düzeydeyiz. Takımdaki havaya gelince, gerçekten çok iyi bir hava var. İlk geldiğimde böyle bir ortam beklemiyordum. Gerçekten hava müthiş" diye konuştu.

(MT-BRN-Y)



06.01.2017 16:11:58 TSI

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