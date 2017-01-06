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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'de 4 sığınak bulundu

06 Ocak 2017 Cuma, 16:15
Bingöl'de 4 sığınak bulundu

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 4 sığınak ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, 49'uncu Komando Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Genç ilçesi Dikpınar mezrası kırsalında 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5' operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 adet sığınak ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sığınaklarda, 10 kilogram amonyum nitrat, 10 kereste, 7 bıçak, 5 sabun, 3 cam bardak, 3 paket çivi, 3 yorgan, 3 iplik, 2 tava, 2 piknik tüpü, bir halı, bir sac, bir sipiral makinası, bir sipiral taşı, bir çaydanlık, bir büyük tencere, bir testere, bir puşi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."
(YA-MP-Y)

06.01.2017 16:19:13 TSI
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