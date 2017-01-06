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Körfez'de çöp toplama çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi ekipleri, Körfez'in üst kesimlerindeki yoğun kar ve buzlanmaya rağmen çöp toplama işlemini sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp toplama işlemlerini her türlü olumsuzluğa rağmen ara vermeden sürdürüyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Körfez'in üst kesimlerini etkisi altına alana kar yağışı, zaman zaman devam ediyor. Ekiplerin konteynerlere ulaşamadıkları noktalarda ise devreye iş makineleri girdi. Ekipler iş makinelerinin yardımıyla konteynerleri boşalttı.

(İG-GY-Y)



06.01.2017 16:32:40 TSI

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