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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Başkan Battal İlgezdi: "İmar bir lütuf değil haktır"

06 Ocak 2017 Cuma, 16:37
Başkan Battal İlgezdi: "İmar bir lütuf değil haktır"
Başkan Battal İlgezdi: "İmar bir lütuf değil haktır"

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Ataşehir Belediyesi, İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahalleleri için İmar Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Battal İlgezdi, açılacak olan imar bilgilendirme ofisine vatandaşların ada ada davet edileceğini belirterek, "Yolu, kanalı herkes yapar. Asıl sorun imardır, çözülmesi gereken budur. İmar da bir lütuf değil, olması gerekendir. Belediye Başkanının asıl görevi imardır" dedi.
Geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nde onaylanan İçerenköy ve Küçükbakkalköy mahallelerinin 1/5000'lik imar planlarının Ataşehir Belediyesi'ne gelmesiyle birlikte, ilçede imar bilgilendirme faaliyetleri hız kazandı.
Ataşehir Belediyesi tarafından ilki 23 Aralık'ta Yenisahra ve Barbaros Mahalleleri sakinlerine yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ikincisi 5 Ocak Perşembe günü İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahalleleri için düzenlendi. Belediye Başkanlık Binası'nda düzenlenen toplantı yoğun katılımla gerçekleşti.

"Birlikte hareket etmek emsal artışını getirir"
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, henüz onaylanan 1/5000 ölçekli imar planları ve onay sonrası aşamalara ait katılımcılara detaylı bilgiler aktarırken, çok uzun zamandır beklenen bu karara ait sürece dair de bilgi verdi. İlgezdi, 20 yıllık bir mücadelenin de sonucu olan kazanım için yapılan eylemleri hatırlatırken, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tüm siyasi partilere teşekkür etti. 1/5000 ölçekli planların büyük ihtimalle Şubat ayının ortasından itibaren askıya çıkacağını belirten İlgezdi, bu planlara itiraz edecek olan, mağduriyeti bulunan vatandaşlara Belediye'nin de yol göstereceğini, sorunların beraber çözüleceğini söyledi. Ataşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği 1/1000 ölçekli imar planları için kendisinin ve ekiplerinin hazır olduğunu aktaran İlgezdi, planlar çıkmadan müteahhitlerle görüşmelere başlanmaması yönünde de vatandaşı uyardı. Sözleşme yapacak olan hak sahiplerinin mutlaka bir hukukçu ile birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı, özellikle yeşil alan mağduriyeti yaşayanların ada bazında birlikte hareket etmelerinin emsal artışı gibi olumlu bir sonuç doğuracağını vurguladı.

"Asıl sorun imardır"
İmar planları için teşekkür eden bir vatandaşa cevaben konuşan İlgezdi, imarın bir lütuf değil, hak olduğunu belirterek, "Yolu, kanalı herkes yapar. Asıl sorun imardır, çözülmesi gereken budur. İmar da bir lütuf değil, olması gerekendir. Belediye Başkanının asıl görevi imardır" dedi.
İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahalleleri için Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde bir imar bilgilendirme ofisinin yakın zamanda faaliyete geçirileceği haberinin de verildiği toplantıda, bu ofiste konunun uzmanları tarafından vatandaşın her türlü sorusuna cevap verileceği ve bu ofise vatandaşların ada ada davet edileceği açıklandı. İmar planlarının mahallede şeffaf yapılması gerektiğini belirten İlgezdi de, bilgilendirme ofisi ile ilgili olarak "vatandaş buraya gelecek ve neyin nerede olduğunu bilecek" dedi.

"Hal arazisinin imara açılmasına itiraz ettik"
İçerenköy'deki hal arazisinin imar planlarında yeşil alan olarak bırakılmasına da değinen İlgezdi, bu alanının daha önce imara açıldığını ancak İBB Başkanı Topbaş ile yapılan görüşmeler sonucu, Topbaş'tan bu arazinin yeşil alan olarak bırakılması sözünü aldıkları belirterek, "Sayın Kadir Topbaş, hal arazisini planda park olarak bıraktı. Ben, huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
(HB-ÖK-Y)

06.01.2017 16:41:57 TSI
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