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Burs parasını Halepli akranlarına gönderdi



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ünyeli bir ortaokul öğrencisi kazandığı burs parasını Halepli akranlarına bağışladı.

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan vahşete kayıtsız kalmayan Türkiye'de vatandaşların dayanışması minik kalpli Duygu'yu da etkiledi. "Halepli küçüklerin oradaki durumu gözümün önüne geldi" diyen Ünye Meçhul Asker Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Duygu Nisa Kurt, kazandığı bursun yarısını Halepli akranlarına bağışladı.

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nı kazanarak hak ettiği bursun yarısını 15 Temmuz şehitlerine ve Halep'in masum ve mazlum çocukları için bağışlayan Kurt, "Onların da oynamaya, okumaya hakkı var. Ancak savaş yüzünden ne okuyabiliyorlar ne de bir oyun oynayabiliyorlar. Bir nebze olsun onların hayatlarında bir şey değiştirebilirsek ne mutlu bize" dedi.

(HA-SLH-Y)



06.01.2017 18:25:15 TSI

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