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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Anneleri ölen yavru köpeklere sıcak yuva

07 Ocak 2017 Cumartesi, 09:02
Anneleri ölen yavru köpeklere sıcak yuva
Anneleri ölen yavru köpeklere sıcak yuva

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde anneleri ölen ve ortada kalan iki yavru köpeğe ilçede gönüllü olarak sokak hayvanlarına kendini adayan esnaf Adem Doğan sahip çıktı.
Karahasan köyünde öğretmenlik yapan Şahin Kılıç, aracıyla ilçe merkezine gelirken yolda iki yavru köpeğin yerde kanlar içinde annelerinin üzerinde dolaştığı fark etti.
Aracını durduran ve köpeklerin yanına giden öğretmen Keçeci, iki köpek yavrusunun ölmüş annelerinden süt emmeye çalıştıklarını fark ektiğini belirtti.
Gördüğü manzara karşında hayrete düşen hayırsever öğretmen Şahin Kılıç, iki yavru köpeği alarak ilçe merkezine getirerek, gönüllü olarak sokak hayvanlarına besleyen esnaf Adem Doğan'a teslim etti. Yavru köpekleri teslim alan Adem Doğan, kendi imkanlarıyla yaptığı barınağa götürerek süt ve hazır mama ile beslemeye başladı.
Hayırsever vatandaş Adem Doğan,"Yavruları bu soğuk havalarda yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu anneleri ölmüş yavru köpekleri yoldan alarak bize getiren öğretmen arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Yavruların sağlık durumları çok iyi, önümüzde 15 günlük bir süreç var. Annelerinden ayrı kaldıkları için zor bir süreçteler. Bu süreci atlatırsak yavruları kurtardık diyebiliriz. Çünkü hala annelerini arıyorlar" dedi.
Tüm ilçedeki vatandaşlara da seslenen gönüllü sokak hayvanları koruyucusu esnaf Adem Doğan, "İlçedeki tüm vatandaşlara sesleniyorum. Kış ayları çok çetin geçiyor. Herkes evlerinin önüne bir kap yemek bıraksın. Çünkü sokak hayvanlarımız her taraf beyaz örtüyle kaplandığı için yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Kış aylarında sokak hayvanlarını unutmayalım. Onları elimizden geldiği kadar koruyalım ve sahip çıkalım" şeklinde konuştu.
(VE-ŞAK-Y)

07.01.2017 09:06:47 TSI
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