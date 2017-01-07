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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Keçiören'de Metro sevinci

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:18
Keçiören'de Metro sevinci
Keçiören'de Metro sevinci
- Özlemle bekledikleri Metronun hizmete girmesi Keçiörenlileri mutlu etti

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Keçiörenliler, 18 dakika süren yolculukla Atatürk Kültür Merkezi'ne oradan da kısa sürede Kızılay'a ulaşmanın sevincini yaşıyor. Keçiören Metrosu'nun hizmete girmesini büyük bir özlemle beklediklerini kaydeden vatandaşlar, yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorlar.
Daha önce yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle Kızılay'a 1 hatta bazı zamanlar 1,5 saatte ulaşabildiklerini kaydeden Keçiörenliler, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın hizmete girmesiyle trafiğin biraz rahatladığını, metronun açılmasıyla da kısa bir sürede Kızılay'a ulaşabildiklerini anlattılar. Keçiörenliler, 9 istasyondan oluşan, toplam 9 bin 220 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu ile daha konforlu, daha hızlı kolay ve stressiz bir şekilde yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.
Metro özlemlerinin sona erdiğini ifade eden Keçiörenli vatandaşlar, şunları söylediler:
Hidayet Şimşek (19) - fırında çalışıyor:
"Keçiören Dutluk'ta oturuyorum. Keçiören Metrosu'nu özlemle bekliyordum, çok iyi oldu. Keçiören'den, Bilkent'e kent trafiğine girmeden metroyla doğrudan ulaşacağım. Yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun."
Esat Erdem (38) - serbest meslek sahibi:
"18 yıldır Keçiören'deyim Metronun hizmete girmesini büyük özlemle bekleyenlerdenim, ilk olarak bugün biniyorum.
Kuyubaşı Şenlik Mahallesi'nde oturuyorum, OSTİM'de çalışıyorum. Evden işyerime gitmem 1 saat 45 dakikayı buluyordu. Şimdi sanıyorum yolculuk 30 dakikada bitecek.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek başta olmak üzere projenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Keçiören Metrosu Keçiörenlilere ve tüm Ankaralılar hayırlı olsun."
Filiz Mangal (37) - pazarlamacı:
"Yenimahalle'de oturuyorum, işimin gereği haftada 2 gün Keçiören'e geliyorum. Dolmuş, otobüs çok sıkıntılı oluyordu. Trafik kilitleniyor istediğimiz yere ulaşmamız çok zor oluyor ve vakit kaybediyordum.
Yenimahalle'den Keçiören'e ulaşmak için şimdi metroda aktrama yapıyorum. Buna rağmen, Keçiören Metrosu'nun hizmete girmesi beni çok memnun etti. Hem vakitten kazanıyorum, hem de yoğun trafiğin stresini yaşamadan rahat bir yolculuk yapıyorum. Keçiören'den doğrudan Kızılay'a uzatılacağını duydum, bu proje gerçekleşirse çok iyi olur. Benim gibi tüm vatandaşların da bundan büyük memnuniyet duyacağına inanıyorum."
Mehmet Çınar (67) - emekli memur:
"14 yıldır Keçiören'de oturuyorum, nihayet bugün metroya binmemiz nasip oldu. Kızım Neslihan'la beraber bugün Metroya bindik ve kısa bir gezinti yapıyoruz. Metroyu bize kazandıran tüm yetkililerden Allah razı olsun."
Gülcihan Top (65) - ev hanımı:
"45 senedir Keçiören'de ikamet ediyoruz. Sık sık Ulus ve Kızılay'a gezmeye giderim. Otobüslerde bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan dergileri sürekli takip ediyorum. Orada da Keçiören Metrosu ile ilgili haberler olduğu zaman ümitleniyordum, Metro'nun hizmete girmesini büyük bir şevkle bekledim. Bugün kısmetmiş şimdi komşumuzun Manisa'da gelen akrabasıyla birlikte metroyla gezmeye çıktık. Metronun çalışması bizim için büyük kolaylık oldu. Sıraya girmek, otobüs beklemek, sıkışık trafikte vakit kaybetmeyerek yolculuk yapmamız zannederim ki Manisalı arkadaşım içinde güzel bir Ankara hatırası olacak. Bu hizmetin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun."
(BC-ÖK-Y)

07.01.2017 11:21:50 TSI
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