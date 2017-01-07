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GEMİSANDER'de bayrak değişimi

- GEMİSANDER'in yeni başkanı Gün Alp Erdi oldu



(Fotoğraflı)



Nimet Ergün

İZMİR (İHA) - Türkiye'nin tek gemi geri dönüşüm bölgesi olan İzmir'in Aliağa ilçesinde, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) olağan genel kurulunu yaparken, yeni başkan Gün Alp Erdil oldu.

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER)'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Dernek binasında açık oylama usulü ile yapılan kongrede, tek listeyle seçime gidildi ve Gün Alp Erdil başkan seçildi. Üyelerin çoğunluğunun katıldığı genel kurulun divan başkanlığını ise Mustafa Yiğit yaptı.

Yeni başkan Gün Alp Erdil, üyelere yaptığı teşekkür konuşmasında, şeffaf bir dernek, demokratik bir yönetim olarak sektöre hizmet edeceklerini söyledi. Erdil, "Ekip olarak ve camia olarak bir çok çalışmalara imza attık. Şahsım, ailem ve geçmiş yönetim kurulu adına herkese şükranlarımı sunuyorum. Biz de kaçmak yok. Bir kardeş bir abi olarak her zaman burada olacağım. Bayrağı her zaman ileriye taşıyacağız. Ülkemizdeki sıkıntıları nasıl siyasi olarak aşıyorsak, burada da beraberlik içerisinde aşacağız. Tekrar aday olmam konusundaki ısrarlara rağmen sağlık sorunları nedeniyle biraz dinlenmek istedim. Kimsenin aklına yanlış bir şey gelmesin. Hepinize bir telefon kadar yakınım. Bundan sonra da ümit ediyorum ki genç arkadaşlar için hayırlı ve uğurlu olur. Çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu bayrağı inşallah daha iyi yerlere getirirsiniz" dedi.

(NE-HG-Y)



07.01.2017 12:16:04 TSI

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