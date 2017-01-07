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Vali Ahmet Çınar belediyenin sosyal tesislerini gezdi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, belediyeye ait sosyal hizmet binalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Aras ve belediye başkanlığının ilgili kurum müdürleri ile birlikte belediyeye sosyal hizmet binalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemelerini eski tekel binasındaki Nujin Kültür ve Sanat Merkezi ile başlayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Çınar, daha sonra Dilan Kadın Dayanışma Merkezini ziyaret etti. Buradan bilgi evini ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Çınar, yetkililerden yapılan sosyal ve kültürel çalışmalar hakkında bilgi aldı. TOKİ'deki Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesini de gezen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, evlenme başvurusunda bulunan bir vatandaşa da hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Belediye bünyesinde her alanda çalışmaların bütün hızıyla devam ettiğini belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Çınar, sosyal ve kültürel faaliyetlere de hız verileceği talimatında bulundu.

(VO-ŞAK-Y)



07.01.2017 13:14:08 TSI

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