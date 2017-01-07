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İhsaniye Belediyesi'nden şehitlere büyük vefa

- İzmir kahramanı Sekin'in ismi sokağa verildi



(Fotoğraflı)



Lokman Akıncı

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın, İhsaniye Belediye Meclisi aldığı karar ile 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halis Demir'in ismini parka, İzmir'de yaptığı kahramanlık ile katliamı önleyen şehit polis Fethi Sekin'in ismini ise bir sokağa verdi.

İhsaniye Belediye Meclisi'nin yaptığı ocak ayı toplantısında aldığı karar ile 15 Temmuz darbe girişiminde yaptığı kahramanlıkla bilinen şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in ismi, Akören Mahallesindeki bir parka verildi. Belediye meclisi İzmir'de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen terör saldırısında canını hiçe sayarak katliamı önleyen şehit polis Fethi Sekin'ide unutmayarak onun da ismini Şahinler Mahallesinde yeni açılan bir sokağa verme kararı aldı.

Kararın ardından bir açıklama yapan Belediye başkanı Şaban Çabuk ise, "Bu duyarlı davranışlarından dolayı meclis üyelerime çok teşekkür ediyorum. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah" dedi.

(LA-GC-



07.01.2017 13:29:20 TSI

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