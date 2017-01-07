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Sungurlu Belediyesi'nden El Bab'taki Mehmetçik'e leblebi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:21
Sungurlu Belediyesi'nden El Bab'taki Mehmetçik'e leblebi
Sungurlu Belediyesi'nden El Bab'taki Mehmetçik'e leblebi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediyesi tarafından Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab' ta görev yapan Mehmetçiklere leblebi ve kuruyemiş gönderildi.
Sungurlular olarak Mehmetçiklerin yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, destek kolilerinin yanında mektup gönderdiklerini söyledi.
Başkan Şahiner, tarafından Mehmetçiklere gönderilmek üzere kaleme alınan mektupta; "Suriye sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ülkemizin huzuru ve refahı için önlemek amacıyla sevdiklerinizden uzakta vatan aşkı ile yapmış olduğunuz operasyonlarla bizleri gururlandırıyorsunuz. Nasıl ki güvenlik güçlerimiz yurtiçinde amansız bir mücadele veriyorsa sizlerde daha zor şartlarda sınır dışında soğuk hava muhalefetlerine, özlemlerinize rağmen kahramanca mücadele veriyorsunuz. Yüce Allah sizleri, sevdiklerinize sağ salim kavuşturmayı nasip etsin. Sizlerden ricam, çıkmış olduğunuz bu kutsal yolda Hz. Ömer gibi cesur, H.z Osman gibi sabırlı olmanızdır. Gazanız mübarek olsun. Şanlı bayrağımız ilelebet göklerde dalgalansın. El Bab'ta yazdığınız destan dillerde dolansın. Sungurlulu hemşehrilerim adına sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyor, her daim dualarımızda olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.
(MMY-BÖ)

07.01.2017 14:26:30 TSI
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