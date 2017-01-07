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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Seyitgazi karla mücadeleye devam ediyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:38
Seyitgazi karla mücadeleye devam ediyor
Seyitgazi karla mücadeleye devam ediyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi, vatandaşların kışı rahat ve sorunsuz geçirmeleri için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Belediye ekipleri, ana caddeler başta olmak üzere ilçe merkezinde, mahallelerde, yaya ve araç trafiğinin rahat bir şekilde sağlanması için iş makineleri ile yol küreme çalışmalarına devam ediyor.
Vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma sürdüren karla mücadele ekipleri, buzlanmalara karşı yollarda tuzlama çalışmalarına ağırlık veriyor. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve karla mücadele ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiriyorlar.
(BRK-KÇ)

07.01.2017 14:43:18 TSI
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