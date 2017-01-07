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Denizli'de Arif Nihat Asya eserleriyle anıldı



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Şair Arif Nihat Asya vefatının 42. yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gecede anıldı.

Türk edebiyatının önemli temsilcileri arasında yer alan Şair Arif Nihat Asya ölümünün 42'ci yılında eserleriyle anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu tarafından Acıpayam Belediyesi Talip Özkan Sanat Merkezinde düzenlenen "Şiirlerle Arif Nihat Asya" programına, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Arzu Subakan Kabukçu, 5 Ocak 1975'de ebediyete intikal eden Arif Nihat Asya'nın geride çok sayıda unutulmaz eser bıraktığını belirterek, "Türk milleti kendisine hizmet eden evlatlarını hep yüceltmiştir. Arif Nihat Asya'da Türk milletinin gönül burcuna diktiği bayrak isimlerinden biri olmuştur" dedi.



"Yarınımıza umutla bakıyoruz"

Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ise, "Vefatının 42'ci yılında büyük usta Arif Nihat Asya'nın şahsında bütün şairlerimizi, sanatçılarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Her zamankinden daha çok birbirimizi sevmemiz gereken zamanlardayız. Çok şükür ki, kahramanlarımız var. Bu topraklar vatan olurken Malazgirt'ten Balkanlara, Çanakkale'den Dumlupınar'a kadar ve nihayetinde 15 Temmuz'da vatanımızın dört bir yanından bu ülke için canını veren şehitlerimiz var. Bizler yarınımıza umutla bakıyoruz. Bizim Halis Demir'lerimiz ve Fethi Sekin'lerimiz olduğu sürece bu coğrafyada esaret olmayacak " diye konuştu.



Eserleri okundu

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı eşliğinde Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu şairleri Arif Nihat Asya'nın birbirinden değerli "Dua, Bayrak, Ağıt gibi unutulmaz eserleri okundu. Yoğun ilgi gösterilen anma töreninde davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.

(SÇ-SÇ-Y)



07.01.2017 15:10:21 TSI

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