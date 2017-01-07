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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Genç avukat kalp krizine yenik düştü

07 Ocak 2017 Cumartesi, 20:51
Genç avukat kalp krizine yenik düştü

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Barosu avukatlarından 35 yaşındaki Fatih Turan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi AK Parti eski Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Turan'ı avukat oğlu Fatih Turan (35) iş için gittiği İran'da kaldığı otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Turan'ın cenazesinin yarın İran'dan Hakkari'ye getirilerek Çukurca ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
(FT-ÖZ-Y)

07.01.2017 20:55:23 TSI
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