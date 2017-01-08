08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kardeşlik tırları Halep için yola çıkarıldı

08 Ocak 2017 Pazar, 09:30
Kardeşlik tırları Halep için yola çıkarıldı
Kardeşlik tırları Halep için yola çıkarıldı
- Halep'e yardım tırları Sancaktepe'den yola çıkarıldı

(Fotoğraflı)

Emrah Kuş - Hasibe Karadağ
İSTANBUL (İHA) - Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle Halep kentinde yardıma ihtiyacı olan sivil vatandaşlar için 11 tır insani yardım malzemesi, soğuk hava şartlarına aldırış edilmeden Sancaktepe'den Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.
Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe Göçmenler Derneği, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Kızılay ve Sancaktepe İmam-Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMMDER) ile Hayrat Vakfı Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş sebebiyle Halep kentinde yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak 11 tır insani yardım malzemesi hazırladı. Yardım malzemelerinin yola çıkarılması için Yenidoğan Dörtyol mevkiinde düzenlenen törene Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yoğun kar yağışına rağmen çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Erdem, törende Suriye'deki insanlık dramının sona erdirilmesi ve sivillerin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ardından içerisinde 20 ton gıda malzemesi, 60 ton un, çok sayıda bebe bisküvisi, kıyafet ve battaniyenin bulunduğu 11 tır Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

"Bütün zulüm eden zalimleri lanetliyoruz"
Halep'teki sivil vatandaşların ihtiyaçları için geçen hafta da 4 tır gönderdiklerini ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Tırlarda ağırlıklı olarak un, battaniye, kıyafet ve gıda malzemeleri var. Halep'ten 50 binin üzerinde Müslüman kardeşlerimiz bizim topraklarımıza geçiş yaptı. Şu anda Gaziantep, Hatay bölgesinde kamplarda barınıyorlar. Çok sayıda vakıf ve derneğimizin, gönüllü kuruluşlarımızın da katkısıyla 11 tır malzemeyi şu anda yollamış olduk. Diyoruz ki Cenab-ı Hak mağdur insanlara kısa süre içerisinde kendi topraklarına dönmeyi huzur ve varlık içinde yaşamayı nasip eylesin. Bütün zulmeden zalimleri lanetliyoruz" dedi.
(HK-ÖY-SO-Y)

08.01.2017 09:35:13 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Bostan: &quot;Memurun yüzde 7'lik kaybı karşılanmalı&quot;
YEREL

TÜRK EĞİTİM SEN İSTANBUL İL BAŞKANI BOSTAN: "MEMURUN YÜZDE 7'LİK KAYBI KARŞILANMALI"
Tuzla Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL

TUZLA BELEDİYESİ, KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kardan etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, KARDAN ETKİLENEN SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Kıbrıs'la ilgili müzakere süreci hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede Suriye'deki son gelişmelere de değinildi.
YEREL

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ. KIBRIS'LA İLGİLİ MÜZAKERE SÜRECİ HAKKINDA GÖRÜŞ TEATİSİNDE BULUNULAN GÖRÜŞMEDE SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELERE DE DEĞİNİLDİ.

Bahçelievler'de kış çalışmaları
YEREL

BAHÇELİEVLER'DE KIŞ ÇALIŞMALARI
Bağcılar'da 24 saat kar ve buzlanmayla mücadele
YEREL

BAĞCILAR'DA 24 SAAT KAR VE BUZLANMAYLA MÜCADELE
Maltepe'de kar seferberliği
YEREL

MALTEPE'DE KAR SEFERBERLİĞİ
Beyoğlu'nda kar çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL

BEYOĞLU'NDA KAR ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Gazeteci- Yazar Sema Maraşlı: &quot;Kalbimizde kin bırakmayalım&quot;
YEREL

GAZETECİ- YAZAR SEMA MARAŞLI: "KALBİMİZDE KİN BIRAKMAYALIM"
Fatih Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

FATİH BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
20 yaş dişlerine dikkat
YEREL

20 YAŞ DİŞLERİNE DİKKAT
Gülmek kabusunuz olmasın
YEREL

GÜLMEK KABUSUNUZ OLMASIN
Ataşehir'de Uluslararası Klasik Müzik Festivali başladı
YEREL

ATAŞEHİR'DE ULUSLARARASI KLASİK MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI