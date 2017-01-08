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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Mersedes Kadir'in evinde yangın çıktı

08 Ocak 2017 Pazar, 11:52
Mersedes Kadir'in evinde yangın çıktı
Mersedes Kadir'in evinde yangın çıktı
- Kadir, Polat'tan yeni takım elbisesi istedi

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya'nın renkli simalarından 'Mersedes Kadir' olarak tanınan Fatih Kaydı'nın Tecde Mahallesi Musa Sokak'ta ailesine ait evde küçük çaplı yangın çıktı.
Yangın esnasında Mersedes Kadir ve ailesinin evde olmadığı belirlendi.
Yangın akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Komşular tarafından fark edilen yangın büyümeden Malatya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen küçük çaplı yangın sonucu evdeki eşyaların tamamının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
"Yeni eşyalar hafta içerisinde getirilecek"
Tecde Mahalle muhtarı Ali Yiğit İHA'ya yaptığı açıklamada, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen eşyaların Yeşilyurt Belediyesi Temizlik işleri tarafından evden çıkartıldığını ifade etti.
Yiğit, yeni eşyaların temini için ise Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gerekli müracaatların yapıldığını, yeni eşyaların hafta içerisinde getirileceğini söyledi.
"Yangınla birlikte takım elbiselerim de yandı"
Yangından dolayı evi büyük hasar gören Mersedes Kadir ise Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ederek, "Mala geleceğine cana gelsin. Yangınla birlikte takım elbiselerim de yandı. Giyilecek halde değil. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'tan isteğim, bana bir takım elbise de alsınlar. Ben gerçekten çok üzüldüm" dedi.
(MT-BRN-Y)

08.01.2017 11:55:29 TSI
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