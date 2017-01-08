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Belediyeden toplu taşıma yapanlara yetki belgesi uyarısı:

- "Süresinde belge almayanların faaliyetleri durdurulacak!"



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir açıklama yaparak, şehir içi toplu ulaşım yapan Hat sahiplerini 'Yetki Belgesi' konusunda uyararak, süresi içinde işlem yapmayan hat sahiplerinin faaliyetlerine son verileceğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada: " Van ili sınırları içinde faaliyet gösteren 'Yetki Belgeli' toplu taşıma hizmeti veren araç sahiplerinden Edremit, Kalecik, Bostaniçi, Kevenli, Kavurma, Bardakçı, Kurubaş ve Bakraçlı hatları için 31 Mart 2017 tarihine kadar, bunun dışında kalan diğer hat sahiplerinin ise 28 Şubat 2017 tarihi son olmak üzere belgelerini almaları gerektiği belirtildi. Bu kararın 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan106 sayılı kararla UKOME toplantısında alındığına dikkat çekilerek, bu süre uzatımının son kez alındığı belirtilen açıklamada, verilen süre içinde 'V4 Yetki Belgelerini' almayan yolcu taşıma hizmeti veren araç sahiplerinin faaliyetlerinin durdurularak, haklarında yasal işlem başlatılacağı uyarısı yapıldı.

(EKİP-ŞAK-Y)



08.01.2017 12:28:15 TSI

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