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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor

08 Ocak 2017 Pazar, 12:45
Buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor
Buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları kara yolunda buzlanmalara neden olunca sürücüler için çileye dönüştü.
İki günden bu yana etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Edremit ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde sorunlara neden oldu. Edremit ile Çanakkale'nin Yenice İlçesi arasında bağlantıyı sağlayan 70 kilometrelik yolun 5. kilometresiden 40. kilometresi arasındaki buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Jandarma trafik ekipleri yol kesimine kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermediler. Buna rağmen sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını yolcularına ittirmeyi tercih ederken bazı sürücülerde değişik yöntemler ile ilerlemeye çalıştılar.
(EME)

08.01.2017 12:48:50 TSI
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