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Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri anıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sarıkamış Harekatının 102. yılı etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da çok sayıda vatandaş "Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katılarak Sarıkamış Şehitlerini andı.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşüne, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Milletvekillerinden Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman Lisesi önünde başlayan yürüyüş Gölbaşı Caddesi üzerinden Adıyaman Valiliği önüne kadar devam etti. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk Bayraklarıyla tekbirler getirerek, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları eşliğinde hükümet konağına kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi tarafından Sarıkamış Şehitleri ve vatan toprakları uğruna şehit düşen tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Harekatın 102. yılında Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle andıklarını ifade eden Vali Abdullah Erin, "Bugün Gençlik Spor Bakanlığımızın organize ettiği ve 81 ilde düzenlenen "Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak" yürüyüşünü bizlerde Adıyaman'da düzenlediğimiz yürüyüşle tamamladık. Bundan 102 yıl önce Sarıkamış'ta on binlerce şehidimiz kutsal vatan topraklarının bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğü için şehadete yürüdü. Bugün o bilince ne kadar ihtiyacımız olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Sarıkamış, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında bu vatanın evlatlarının gösterdiği fedakarlığa ve duyarlılığa bugünde çok ihtiyacımız var. Bugün düzenlenen yürüyüşe güzel bir katılım oldu. Bugün de ülke olarak tarihi bir dönemden geçiyoruz. İçeriden ve dışarıdan bütün şer ve ihanet odaklarının ülkemizin birliğini, beraberliğini ve istikrarını bozmaya yönelik teşebbüsleri var. Bütün terör odaklarının bu çerçevede gerçekleştirdikleri ve canımızı çok yakan eylemleri var, ama millet olarak dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Sarıkamış Şehitlerimize ve ecdadımıza layık vatan evladı ve sevdalısı olarak dimdik ayakta durmaya ve bütün bu olaylarla mücadele etme azmini içimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin gösterdikleri bu fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vesile kutsal vatan toprakları uğruna hiç tereddüt etmeden canını veren Sarıkamış şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi.

Hükümet Konağı önünde sona eren kortej yürüyüşünün ardından Sarıkamış Harekatında donarak şehit düşen on binlerce Mehmetçik için dua edildi.

(CK-BRN-Y)



08.01.2017 12:53:14 TSI

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