08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öz-Büro İş Sendikası Kahta'da çalışmalara başladı

08 Ocak 2017 Pazar, 13:05
Öz-Büro İş Sendikası Kahta'da çalışmalara başladı
Öz-Büro İş Sendikası Kahta'da çalışmalara başladı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz-Büro-İş Sendikası sendikacılık faaliyetlerine başladı.
Öz-Büro İş Sendikası Kahta Devlet Hastanesi Temsilcileri olan Barbaros Yıldırım ve Osman Gündüz tarafından sendika üyelerine promosyon bardak dağıtımı yapılarak, üye kartları takdim edildi.
Gerçekleştirdikleri sendikal faaliyetlere ilişkin açıklamada bulunan Barbaros Yıldırım, "Bilindiği gibi sendika üyeliği anayasal bir haktır. Bugün, üyelerimizle birlikte sorunlarımızı çözmek ve yeni haklar edinmek için bir araya gelebilmenin, bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeğinin kıymetinin bilinmesi ve onurlu bir yaşam mücadelesi için, kamuda çalışan taşeron işçileri olarak ortak hedefler çatısı altında birleşmek bizlere de nasip olmuştur. Bundan böyle sesimizi duyurabilecek ve devlet büyüklerimize istek ve taleplerimizi ileterek çözüm üretebileceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.
Uzun ve zorlu bir mücadelenin meyvesini aldıklarını ifade eden Osman Gündüz ise, "Her türlü güvence, refah ve gelişmeden hakkımız olan payı almak için bir yola koyulduk. Aynı koşullarda çalışıyor, birlikte üretiyoruz. Bu nedenle haklarımızı almak, arkadaşlarımızın çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını çözmek için bismillah diyoruz. 2017 yılı itibariyle üyelerimize çam sakızı çoban armağanı bardak dağıtımı gerçekleştirdik. Sendikamızın hazırladığı üye kartlarını tüm arkadaşlarımıza takdim ettik" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Öz-Büro İş Sendikası Kahta Devlet Hastanesi Temsilcisi Barbaros Yıldırım tarafından işçilere sendika çalışmaları hakkında bilgi verilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.
(HT-BRN-Y)

08.01.2017 13:08:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Milli Birlik Cemiyetinden kan bağışı
YEREL

MİLLİ BİRLİK CEMİYETİNDEN KAN BAĞIŞI
Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri anıldı
YEREL

ADIYAMAN'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI
'Kod'layacak öğrencilere ders verecek öğretmenlere seminer
YEREL

'KOD'LAYACAK ÖĞRENCİLERE DERS VERECEK ÖĞRETMENLERE SEMİNER
Tut İlçesinden yardım tırı yola çıktı
YEREL

TUT İLÇESİNDEN YARDIM TIRI YOLA ÇIKTI
Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yeni binasının temeli atılacak
YEREL

ADIYAMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİ BİNASININ TEMELİ ATILACAK
Milletvekili Boynukara: &quot;Terör eylemleri ile bize mesaj vermek istiyorlar&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ BOYNUKARA: "TERÖR EYLEMLERİ İLE BİZE MESAJ VERMEK İSTİYORLAR"
Milletvekili Fırat : &quot;Yeni anayasa Türkiye'nin önünü açacak&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ FIRAT : "YENİ ANAYASA TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK"
Milletvekilleri Boynukara ve Fırat Kadın Kolları Başkanlığının toplantısına katıldı
YEREL

MİLLETVEKİLLERİ BOYNUKARA VE FIRAT KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞININ TOPLANTISINA KATILDI
Gölbaşı'nda silah kaçakçılarına operasyon
YEREL

GÖLBAŞI'NDA SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON
Kahta kros şampiyonu oldu
YEREL

KAHTA KROS ŞAMPİYONU OLDU
Birleştirilmiş sınıflı okullarda denetim yapılıyor
YEREL

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARDA DENETİM YAPILIYOR
Adıyaman'da aile hekimliği uygulaması 10. yılına girdi
YEREL

ADIYAMAN'DA AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 10. YILINA GİRDİ
Çocuklar 'Bayram Yeri'ni çok sevdi
YEREL

ÇOCUKLAR 'BAYRAM YERİ'Nİ ÇOK SEVDİ