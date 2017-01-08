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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Belediyeden 15 bin dostuna yardım eli

08 Ocak 2017 Pazar, 13:35
Belediyeden 15 bin dostuna yardım eli
Belediyeden 15 bin dostuna yardım eli

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, 2016 yılında 15 bin 571 hayvanı tedavi ederek, sokaktaki canlara yardım elini uzattı. Çalışmalar kapsamında bin 940 işletmede ise gıda denetimi yapıldı.
Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla 2016 yılında 15 bin 571 sokak hayvanını tedavi etti. 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 2 bin 667 hayvan kısırlaştırıldı, bin 462 hayvan aşılandı, 59 hayvan sahiplendirildi, 856 hayvana mikroçip takıldı, 67 hayvan gözetim altına alındı, 853 başıboş hayvan toplandı. Çalışmalar kapsamında bin 940 işletmede gıda denetimi yapan veteriner ekipleri, 206 kamu alanı, 2 bin 922 kapalı ve açık alanda ilaçlama gerçekleştirdi. Ayrıca 13 bin 793 noktada sivrisineklere karşı alan ilaçlaması, 19 bin 720 hektar ULV alan spreylemesi, 14 bin 751 sivrisinek lavra odağı ilaçlaması ve 709 noktada fare ilaçlaması da yapıldı. 105 ücretli ilaçlama talebi gerçekleştirilirken, halk masasından gelen 4 bin 649 şikayete de çözüm bulundu.

"Onlar canımızın bir parçası"
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Öncelikli olarak sokaktaki dostlarımızı da canımızın bir parçası sayıyoruz. Veteriner Müdürlüğümüz hem tedavi, hem de mama desteğini sürdürüyor. Çünkü biliyoruz ki, Maltepe içindeki tüm canlılarla güzel. Bu anlamda hem ekiplerimize, hem de hayvanlarımız adına duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
(HK-CC-Y)

08.01.2017 13:39:25 TSI
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