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CHP Milletvekili Hürriyet, Kütahya'nın sıkıntılarını dört bakana iletti



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kütahya ilinin sıkıntılarının çözümü için dört bakana yazılı soru önergesi sundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kütahya'nın sorunlarının çözümü için ilgili bakanlara soru önergesini sundu. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Turizm Kültür Bakanı Nabi Avcı'ya sorularını ileten Milletvekili Hürriyet, sorunların çözümü için, sorularının mutlak suretle cevaplandırılması gerektiğini vurguladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaklaşık 660 bin dekar arazide tarım yapıldığına dikkat çeken Milletvekili Hürriyet, bölgede toplu tarım arazisi bulunmadığı için modern tarım yöntemleri uygulanamadığını belirtti. Güney Kasabası hudutları içerisinde bulunan Simav Organize Sanayi Bölgesinin, Organize Sera Bölgesine dönüştürülmesi gerektiğini de dile getiren Hürriyet, sıcak su kaynaklarının da kullanılması gerektiğini söyledi. Hürriyet, "Gerek ilkel tarımdan uzaklaşılması gerekse termal suyunun kullanılması açısından önemlidir. Bölgede evvelki yıllarda MTA tarafından tespit edilen sıcak su kaynaklarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Aynı zamanda Simav ilçesinde doğalgaz bulunmamakta ve sanayi kullanımına sunulamamaktadır" dedi.

Kütahya ilindeki sıcak su havzalarının kullanılması ve fizik tedavi merkezi olarak değerlendirilebileceğini dile getiren Hürriyet, "Eynal, Çitgöl ve Naşa mevkiindeki birçok kaplıca tesisi turizme hizmet vermektedir. Çam, ladin, kayın, kestane gibi bir orman ağacı ile kaplı Akdağ, Simav Dağı ve Gölcük Yaylası gibi emsali bulunmayan tabiat güzelliklerinin değerlendirilmesi şarttır. Buralarda fizik tedavi merkezi kurularak sağlık turizminin harekete geçirilmesi ve bölgenin Turizm Bakanlığı tarafından desteklenerek turizme kazandırılması gerekmektedir. Fizik tedavi merkezi kurularak sağlık turizminin harekete geçirilmesi ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Verdiği önergelerdeki sorunların çözülmesi durumunda Kütahya'nın il dışına verdiği göçün de önüne geçilebileceğini belirten Hürriyet, "TÜİK verilerine göre bir yılda 22 bin 337 kişi Kütahya'dan il dışına göç etmiştir. Kütahya ilçelerinden olan Simav'dan ise bir yıl içerisinde 3 bin 28 kişi göç etmiş, ilin en çok göç veren ilçeleri arasında yer almıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet Kütahya ili ilgili 4 bakana şu soruları sordu; "MTA tarafından Simav ilçesinde tespit edilen sıcak su kaynaklarının ortaya çıkarılması için bir planlama yapılmakta mıdır? Simav ilçesinde bulunmayan doğalgaz ne zaman getirilerek sanayi kullanımına sunulacaktır? Simav ilçesinde hem kalkınmayı sağlamak hem de sağlanacak olan bu kalkınma ile bölgeden il dışına göçü önlemek adına bir çalışma yapılacak mıdır? Bölgede Kalkınma Bakanlığı'nın öngördüğü yatırımlar bulunmakta mıdır? Kütahya'nın Simav ilçesinde seracılığın geliştirilmesi hususunda bir planlama bulunmakta mıdır? Kütahya'nın Simav ilçesinde sağlık ve yeşil alan turizmi konusunda bir çalışma mevcut mudur? Yer altındaki termal kaynakların çıkartılarak ve fizik tedavi merkezlerinin kurularak kaplıca turizmini geliştirmek için ilgili bakanlıkla çalışma yapılmış mıdır?"

(KK-RFK-Y)



08.01.2017 15:15:31 TSI

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