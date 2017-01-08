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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Yol kenarına uçan araç, alt yola düşmekten son dakikada kurtarıldı

08 Ocak 2017 Pazar, 15:31
Yol kenarına uçan araç, alt yola düşmekten son dakikada kurtarıldı
Yol kenarına uçan araç, alt yola düşmekten son dakikada kurtarıldı

(Fotoğraflı)

Bekir Terzioğlu
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde buzlanma nedeniyle yol kenarına, ardından ise aşağıdaki yola düşmek üzere olan aracı itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Altınoluk Mahallesi'nde meydana geldi. M.T idaresindeki 10 LK 738 plakalı özel oto, buzlanma nedeniyle yol kenarına kaydı. İlk olarak aracın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ilk müdahalenin ardından durum hemen itfaiye ekiplerine de bildirildi. Mahalle sakinleri kayan otonun aşağıda ki yola düşmemesi için büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin büyük uğraş sonucu araç kurtarıldı. Çevre sakinleri ve araç sahibi, büyük tehlike atlatılması üzerine büyük sevinç yaşadılar.
(BT)

08.01.2017 15:31:29 TSI
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