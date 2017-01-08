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Çekmeköy Belediyesi karda sokak hayvanları için seferber oldu



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İSTANBUL (İHA) - Çekmeköy Belediyesi ekipleri kar yağışında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için seferber oldu

Çekmeköy Belediyesi'nin görevli ve gönüllü ekipleri sokak hayvanları için de mesai yapıyor. Mahalle merkezlerinde ve orman kenarlarında yaşayan hayvanlar için seferber olan ekipler hayvanlar için mama bırakırken, barınaklarının etrafını da kardan temizliyorlar. Ekipler ayrıca sosyal medya ve çağrı merkezine gelen ihbarları da değerlendirerek acil durumlara müdahale ediyorlar. Ekipler son olarak instagram üzerinden gelen bildiri üzerine sokakta kalan yavru köpekleri belediyenin hayvan bakım evine aldılar. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Hayvanlar bizlere Allah'ın emanetidir. Dört mevsim onların ihtiyaçlarını karşılamak, tedavi ve bakımlarını yapmak için çalışıyoruz. Ama bu havalarda hayvanlar da zor şartlarda yaşam mücadelesi verirken hem kanuni hem insani vazifemizi yerine getiriyoruz. Ekiplerimiz tüm ilçeye yetişmeye çalışıyor. Değerli hemşehrilerimizin de sokaktaki hayvanlara duyarsız kalmayacaklarını, bir kap yemek vererek sahip çıkacaklarını umut ediyorum" dedi.

(EY-SO-Y)



08.01.2017 15:44:21 TSI

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