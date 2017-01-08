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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Maltepe'de karla mücadele aralıksız sürüyor

08 Ocak 2017 Pazar, 16:15
Maltepe'de karla mücadele aralıksız sürüyor
Maltepe'de karla mücadele aralıksız sürüyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Seferberlik ilan eden belediye, 600 ton tuz kullanarak ilçede tuzlama ve yol açma çalışması gerçekleştirirken, evde mahsur kalanlara yardımdan sokak hayvanlarının beslenmesine, cenaze hizmetlerinden taziye ziyaretlerinde sıcak yemek dağıtımına kadar birçok hizmetini de aksatmadan sürdürdü. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Arama-Kurtarma birimine bağlı ekipler, 3 vardiya halinde yaklaşık 500 kişiyle 500 ton tuz kullanarak gece boyunca ana yolların ve merkezi noktaların açılmasına çalıştı. Çalışmalarda 5 kar küreyici JCB, 2 greyder, 2 tuzlama aracı, dar sokaklar için hazırlanmış 5 küçük tuzlama aracı ve 2 tane kamyon kullanıldı.

Devrilen 35 ağaca müdahale
Çalışmalara katılan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 100 ton tuz kullanarak, ilçe meydanı başta olmak üzere ana arterlerde çalışma yaparken, devrilerek bazı yolları kapatan 35 ağaca da müdahale ederek yolun açılmasını sağladı. Aynı zamanda ekipler, kaldırımlarda da tuzlama ve kazıma çalışması yürüttü. İbadethane, okul ve hastane önlerinde de tuzlama çalışması yapıldı. Sağlık Müdürlüğü ekipleriyse, evde mahsur kalanlara, vefat edenlere ve rahatsızlığı olanlara hizmet sunarak onların hastaneye ulaştırılmasını sağladı.
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarını beslerken, arama-kurtarma birimi ekipleri, yolda kalan 8 aracı kurtardı, 6 noktada hastaların hastaneye ulaştırılması adına bölgesel tuzlama gerçekleştirdi, yolda kalan 1 ambulansı kurtardı, 5 hastayı hastaneye yetiştirdi ve 50 sokak hayvanını yerinde besleyerek, 5 hayvanı kurtardı. Ayrıca belediyeye bağlı aşevinden de 450 adet sıcak yemek ve 700 adet sıcak pide ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
(EY-Y)

08.01.2017 16:14:59 TSI
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