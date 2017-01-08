YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Durak, küçük Aslı'yı evinde ziyaret etti

Başkan Durak, küçük Aslı'yı evinde ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Faruk Yavuz

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde, doğuştan "balık pulu" (iktiyozis vulgaris) hastası olan ve tedavisi için destek bekleyen 8 yaşındaki Aslı Avcı'ya Dedeli Belde Belediye Başkanı Veysi Durak evinde ziyaret etti.

Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, Patnos Sağlık Grup Başkanı Hakim Kılıç ve evde bakım personelleri Yeşilçimen Mahallesinde ikamet eden Aslı Avcı'yı evinde ziyaret ettiler. Ziyaret ettikleri 8 yaşındaki Aslı ile yakından ilgilenen Başkan Durak ve Kılıç, Aslı'nın bu hastalığının bitimine kadar sağlık ve eğitim masraflarını üstlendiklerini belirtti.Yapılan haberler ile gerek şehir içi gerek şehir dışından bir çok yardım aldığını ve yardım teklifleri aldıklarını belirten baba Fatih Avcı, "Dedeli Belediye Başkanımız Veysi Durak imdadımıza yetişti. Allah ondan razı olsun" dedi.

Patnos Sağlık Grup Başkanı Hakim Kılıç ise, yapmış oldukları incelemede küçük Aslı'nın hastalığının önemli olduğunu belirterek, sürekli bakım isteyen bir hastalık olduğunu söyledi. Kılıç, "Evde yapılması gerekenleri anne ve babasına aktardık. Şayet bu hastalıktan dolayı her hangi farklı bir şikayetleri olduğu zaman direk bize ulaşmaları için gerekli iletişim bilgilerini verdik" dedi.

Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak'a okula gittiğini fakat hiçbir arkadaşının Aslı ile arkadaşlık yapmak istemedikleri ve ondan uzak durduklarını söylemesinin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek küçük Aslı'ya evde öğretim verilmesi için çalışmalara başlanacağı bilgisini verdi.

Evde yapılan ziyarette Erzurumlu bir hayırsever tarafından Aslı'nın kullanması için gönderilen ev tipi bir buhar makinesi Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz tarafından aileye verildi.

(FY-ŞAK-Y)



08.01.2017 16:20:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER