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Kartal Belediyesi sokak hayvanlarının yanında



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, soğuk hava nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına mama bıraktı.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Aydos Ormanı ve Uğur Mumcu Mahallesi'nde soğuk hava şartları nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü, soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için farklı noktalara kuru mama bıraktı. Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban'la birlikte Kartal Aydos Ormanı ve Uğur Mumcu Mahallesi'nde köpekler için kuru mama dağıtımı yaptı. Geçen yıl 40 ton kuru mama dağıtımı yapan Kartal Belediyesi, hayvanların açlıktan ölmemesi için bu yıl da 40 ton kuru mama dağıtacak.

Yaz aylarında sokak hayvanları için su dağıtımı yapan Kartal Belediyesi, karlı ve soğuk hava nedeni ile yemek bulmakta güçlük çeken hayvanların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kar yağışının başladığı saatten itibaren Kartal'ın farklı mahallerinde gönüllüler ve Kartal Belediyesi ekipleri tarafından mama dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar da mama dağıtımından dolayı Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'e ve belediye ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

(HK-Y)



08.01.2017 17:47:06 TSI

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