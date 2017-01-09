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Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; "2017 yılının yatırım ve hizmet yılı olmasını diliyoruz"



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KIRŞEHİR (İHA) - Belediye Meclis toplantısına katılan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2017 yılının Kırşehir açısından yatırım ve hizmet yılı olacağını söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci yaptığı konuşmada, "İnşallah 2017 hem şehrimiz için hem ülkemiz için huzur , barış ve bereket getirir. Hepimiz için 2016 yılı zor bir yıl oldu. Ülkemizde yaşanan gelişmeler hepimizin canını sıkan gelişmeler oldu. 15 Temmuz sürecini yaşadık ve sonrasını yaşıyoruz daha."dedi.

Terörle mücadelenin ülke gündeminde yer aldığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Terörle mücadele ülkemizin gündeminde . 2017 daha güzel geçer diye dua ediyoruz. Kırşehir'de de 2016 alt yapı ağırlıklı oldu. Kırşehir olarak da zor bir yıl geçirdik ama inşallah 2017 'de alt yapı hemen hemen bitmek üzere Mart ayı ile birlikte, hava şartlarına bağlı üst yapı çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacağız ve neticesinde de şehir merkezimizde de ciddi bir kabuk değişimini ve yüksek standartlı caddelere inşallah kavuşacağız."diye konuştu.

TOKİ konutlarının son etap ihalesinin yapıldığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Belediye ye ait TOKİ konutlarının son etabın ihalesi yapıldı. İçerisinde Aile Yaşam Merkezini koyduk. Mevcut Kervansaray ve Bahçelievler konaklarımız var. Merkezde Aile Yaşam Merkezimiz var. İki Tanede daha Aile Yaşam Merkezi projesi daha yaptık. Bir tanesi Bağbaşına , Bir tanesine de Aşıkpaşa Mahallesine yapılacak. Bağbaşın' da yapılacak olanı TOKİ 'nin içerisine aile yaşam merkezi koyduk. Son yapılacak olan Aile Yaşam Merkezlerimiz daha geniş olacak. İçerisinde yüzme havuzu, fitnes, spor aerobik , sauna gibi çok güzel bir proje oldu. Banka evlerine de aynısı yapacağız oda güzel ve büyük bir proje olacak."ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmalarının tamamlanıp üst yapı çalışmalarına ağırlık verileceğini de anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin, 2017 yılı temennilerinin ardından denetim komisyonu seçimi yapıldı.

Ak Partiden Ali Kökçü, Mehmet Yıldırım, Şule Temel, MHP'den Erdal Bulut, CHP'den Hayri Doğru denetim komisyonuna seçildi.

(EÖ-AÖ-Y)



09.01.2017 08:57:26 TSI

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