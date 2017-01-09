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'Yarının Büyükleri'ne enerji verimliliğini anlattı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, TRT GAP Radyo'da yayınlanmaya başlayan "Yarının Büyükleri" programında çocuklara "Enerji Verimliliğini" anlattı.

Genel Müdür Murat Karagüzel, yarın başlayacak olan 'Enerji Verimliliği' haftası nedeniyle yeni yayın döneminde TRT GAP Radyo'da yayınlanmaya başlayan "Yarının Büyükleri" programının ilk konuğu oldu. Programda çoğu ilköğretim öğrencisi olan çocukların enerji konusundaki sorularını yanıtlayan Karagüzel, özellikle de hayatımızın her anında kullandığımız elektrik enerjisinin nasıl verimli kullanılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Enerjinin verimli kullanılmaması halinde karşı karşıya kalınabilecek sorunları da çocukların anlayabileceği bir dille anlatan Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, herkesin bu konuda hassas olması ve gerektiğinde enerjiyi israf edenleri uyarlamaları gerektiğini ifade etti.

Pazar günü saat 12.00'da yayınlanan program, Murat Karagüzel'in çocuklar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ve onlar için hazırlanan hediyeleri dağıtması ile son buldu.

(İHA-MP-Y)



09.01.2017 10:18:38 TSI

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