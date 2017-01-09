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Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, gençlerle buluştu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) üyeleriyle biraraya geldi.

Döşemealtı'nda yaşayan gençlerin yerel yönetimlere katılması ve söz sahibi olması için DÖGEM'i kuran Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sosyal belediyecilik konusunda farkını ortaya koyarken gençlerle olan iletişimini de en üst noktada tutuyor. Gençler tarafından organize edilen toplantıya katılan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2014 Nisan ayından bu yana neler yaptıklarını, hangi projeleri hazırlayıp uyguladıklarını tek tek anlattı. Yatırımlarla birlikte kurumsallaşmaya yönelik çalışmaların aynı anda başladığını söyleyen Başkan Genç, "İlk 6 ay inanılmaz zor bir süreç yaşadık. Ancak bugün geldiğimiz noktada ilçemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız tüm eserler planlı ve programlı çalışmamızın neticesinde ortaya çıkmıştır" dedi.



Önceliğimiz sistem

Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Genç, "Kişiler geçici kurumlar ise kalıcıdır o yüzden bizim önceliğimiz sistem oldu. Döşemealtı'nın gelecekteki yöneticileri sizler olacaksınız o yüzden de sistemli çalışmanızı öneririm çünkü başarının anahtarı da burada gizli" diye konuştu. Başkan Turgay Genç, "Arkadaşlar yeni yasa ile birlikte sınırlarımız 224 kilometrekare'den 701 kilometrekareye çıktı. Sorumluluğumuz neredeyse 3 kat arttı. Geride kalan 32 aylık sürede Döşemealtı tarihine geçecek ilkleri yaptık ve yapıyoruz. Kent Meydanı, Müze Cami, Ekolojik Kreş, 400 kilometre yeni yol, 9 mahallemize 10 adet çok amaçlı kapalı pazaryeri, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi'nin alt yapısıyla birlikte yenilenmesi, tarihi Evdirhan'ın temizlik ve kazı çalışmaları, parke fabrikasının kurulması, iş makinelerinin yenilenmesi, Halk Tiyatrosunun kurulması, 1. Lig'de mücadele eden Antalya'nın tek kadın futbol takımı, halen 3 branşta faaliyet gösteren spor kulübümüzün kurulması aklıma ilk gelenlerden bazıları."



Hastane 10 ayda bitecek

Döşemealtı'nın en büyük ihtiyacı olan tam teşekküllü hastane projesini de başlattıklarını hatırlatan Başkan Genç, "Hepinizin bildiği gibi Döşemealtı'nda hastane yoktu şimdi biz yapıyoruz. 10 ayda tamamlanacak 75 yataklı hastane ile halkımız kent merkezine gitmekten kurtulacak. Diğer taraftan Oto Galericiler Sitesi'ni bölgemize kazandırıyoruz. Antalya'nın yeni Otogarı Döşemealtı İlçemize gelecek. Gençlerimiz için açık-kapalı yüzme havuzlarının da olduğu Gençlik Merkezi'nin ihalesini yaptık. Güneş enerjisinden yararlanmak için özel bir çalışmaya başlıyoruz. Kısacası 2017 yılı bizim yatırım ve kazanım yılı olacak" iye konuştu.



Uyuyan dev, uyandı

Sunumun ardından düşüncelerini paylaşan Döşemealtı'nın gençleri, "Belediyemizin her alanda yaptığı yatırımları yakından ve ilgi ile takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla uyuyan dev uyanmış ve her alanda atağa geçerek çağdaş ve modern bir kent olma yolunda ilerliyor" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



09.01.2017 10:43:44 TSI

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