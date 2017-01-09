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Simav'da sokak hayvanları için yem bırakıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav İlçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak hayvanları ile kuşlar için parklara ve açık alanlara yem bırakıldı, yavru sokak hayvanları ise barınaklara taşındı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, belediye görevlileri tarafından ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde bir gün ara ile yemleme yaptıklarını belirtti.

Başkan Özkan, "Soğuk hava nedeniyle, yiyecek bulamayan sokak hayvanları ve yaban hayvanları için Belediyemizin yaptığı yemleme çalışmalarının yanında, hayvan severler de evlerinin önünde ve balkonlarında yemleme yapıyorlar. Zor kış koşullarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları ile yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik bu tür çalışmaları önemsiyoruz. Son günlerde devam eden kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle, sokak hayvanları ve yaban hayatı için yem bırakmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne torba yem bırakabilirler" diye konuştu. (MEİ-EFE)



09.01.2017 10:45:29 TSI

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