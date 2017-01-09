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Engelli öğrenciye tekerlekli sandalye



(Fotoğraflı)



Seracettin Seçkin

VAN (İHA) - AK Parti Muradiye Gençlik Kolları Başkanlığı, Zehra Bulut'a tekerlekli sandalye ve çalışma masası hediye etti.

Şimdiye kadar anne kucağında okula giden birinci sınıf öğrencisi Zehra Bulut, okul sıralarında ve evde ders çalışmak için de büyük sıkıntılar çekiyordu. Bunun üzerine harekete geçen AK Parti Muradiye Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Yay ve beraberindeki partili gençler, Zehra'ya tekerlekli sandalye ve çalışma masası hediye ettiler.

Zehra'nın okulda ve evde karşılaştığı zorlukları bildiklerini ifade eden Yay, "Biz ak gençlik olarak her zaman halkımızın ve engellilerimizin yanındayız" dedi.

(MSA-Y)



09.01.2017 11:06:52 TSI

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