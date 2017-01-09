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Yenimahalle Belediyesi'nden ilkokula kütüphane

- Yenimahalleli miniklerin kütüphane sevinci



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Aydınlık yarınlarımız için çocuklarımız en iyi şartlarda eğitilmelidir. Biz Yenimahalle'de çocuklarımızın özel okullardaki gibi sağlıklı bir ortamda eğitim alması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Yenimahalle'de devlet okullarının fiziki şartlarını özel okullar seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışan Yenimahalle Belediyesi, okul tadilatları kapsamında Ergazi İlkokulu'nun eksiklerini gidermekle kalmayıp okula bir de kütüphane kazandırdı. "Kitap Yurdu" adlı kütüphanenin açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Gül, Okul Müdürü Emin Sakallı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Bol bol kitap okuyun

Açılışta konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Aydınlık yarınlarımız için çocuklarımız en iyi şartlarda eğitilmelidir. Biz Yenimahalle'de çocuklarımızın özel okullardaki gibi sağlıklı bir ortamda eğitim alması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yenimahallemiz eğitimde çok üstte. Bunun en büyük sebebi de kurumlararası işbirliğidir. Bu uyum içerisinde ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın bol bol kitap okumasını istiyorum" dedi.



Başkan Yaşar'a yürekten teşekkür

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Gül ise okullara yaptığı destek ve yatırımlar için Başkan Yaşar'a teşekkür ederken Okul Müdürü Emin Sakallı da "Bir okul için her şeyi yapmış olabilirisiniz, ancak okula bir kütüphane açmamışsanız hiçbir şey yapmış sayılmazsınız. Kütüphanemize emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kitap, okul, eğitim gibi kavramların önemini vurgulayan pankartlarla açılışa katılan konukları karşılayan minikler, düzenlenen törende de okudukları şiirlerle büyük alkış aldı. Açılışın ardından kütüphaneyi gezen Başkan Yaşar, masal kahramanı kostümleri içinde etrafını saran öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

(JA-ÖK-Y)



09.01.2017 11:26:18 TSI

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