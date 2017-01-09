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Salih İşgören kabri başında anıldı



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İZMİR (İHA) - İzmir'e kazandırdığı eğitim ve sağlık kurumlarının yanı sıra, TSK Güçlendirme Vakfı, Mehmetçik Vakfı, emniyet teşkilatı başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağışlarla takdir toplayan hayırsever iş adamı merhum Salih İşgören, ölümünün 6. yılında kabri başında anıldı.

İzmir'de yaptığı yardımlarla tanınan ve hayatını kaybeden hayırsever iş adamı Salih İşgören için, ölümünün 6. yılı bir tören düzenlendi. İlk tören, kendisi gibi büyük bir hayırsever olan eşi Nevvar İşgören ile birlikte mezarlarının yer aldığı Aşağı Narlıdere Kabristanında yapıldı. Tören öncesi, Nevvar ve Salih İşgören çiftinin mezarına çiçeklerle donatılırken, daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Salih İşgören için daha sonra Alsancak Hocazade Camiinde de mevlit okunup lokma dağıtıldı. Merhum Salih İşgören'in vefatından önce kurduğu ve onun hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun de, Salih İşgören'i minnetle andıklarını ifade etti. Urgun, "Bugün İzmir'de nereye giderseniz giden Nevvar ve Salih İşgören çiftinin bıraktığı eserlerle karşılaşırsınız. Hayırseverlerimizin adlarının sonsuza kadar yaşaması için biz de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerimizin adını taşıyan kurumların ve onların bağlı oldukları idarelerin yöneticileri ile bu kurumlardan ve vakfımızın yaptığı çalışmalardan yararlanan her kesimin hayırseverlerimizin manevi mirasına sahip çıkmalarını temenni ediyoruz" diye konuştu.

(HG-Y)



09.01.2017 11:48:57 TSI

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