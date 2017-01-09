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Büyükşehir'den, 2016'da sokak hayvanları için 5 milyon TL'lik harcama



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ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanların muayene, tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri ile barınma süreçlerindeki gıda ihtiyaçları için 2016 yılında yaklaşık 5 milyon liralık harcama yaptı, 133 bin 355 sağlık hizmeti verdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2016 yılında da sokak hayvanlarına sahip çıkarak, hayvanların muayene ve tedavilerini, kısırlaştırma, aşılama işlemlerini yerine getirerek doğal ortamlarında sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı oldu.

Büyükşehir'in Evcil Hayvan Sağlık Merkezi ve rehabilitasyon merkezlerinde, sokak hayvanlarına verilen sağlık, barınma ve bakım hizmetleri için yıllık 2 milyon 900 bin TL'lik hizmet alımı gerçekleştirildi.

Sokak hayvanlarına ayrılan bütçede, çorbalık tavuk, ekmek, mama ve konserve alımının yer aldığı gıda harcamaları, 1 milyon 400 bin TL oldu.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen, sokak hayvanlarının maruz kaldığı yaralanma vakalarına acil müdahale programı için yıllık 250 bin TL'lik bir bütçe kullanıldı.

Başta kafes alımı ve benzeri harcamalarla birlikte, sokak hayvanlarına yapılan yıllık harcama, toplam 5 milyon TL'ye yaklaştı.

-3 merkezde, 133 bin 355 sağlık hizmeti

Kurtuluş Parkı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Sağlık Merkezi ve Sincan ile Gölbaşı'ndaki rehabilitasyon merkezlerinde, 2016 yılında sokak hayvanlarına toplam 133 bin 355 sağlık hizmeti verilerek, bu hayvanların sağlıklı şekilde insanlara ve diğer hayvanlara zarar vermeden yaşamlarını sürdürmeleri sağlandı.

Bu hizmetlerin dağılımı da şöyle gerçekleşti:

Kısırlaştırma: 5 bin 673 adet

Enjeksiyon işlemi: 78 bin 378 adet

Aşılama: 4 bin 780 adet

İç ve dış paraziter ilaç: 6 bin 50 adet

Röntgen, USG ve endoskopi: 4 bin 117 adet

Pansuman, göz ve kulak muayenesi: 28 bin 836 adet

Ayrıca tedavi, aşı ve operasyon yapılan 5 bin 521 sokak hayvanına, bu işlemlerle ilgili bilgilerin yüklendiği mikroçip ve kulak küpesi takılarak, hayvanların daha sonra herhangi bir gereksiz operasyona maruz kalmaları önlendi.

(BC-ÖK-Y)



09.01.2017 12:32:39 TSI

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