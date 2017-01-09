YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çanakkale şehitlik toprağı Sarıkamış'ta

Çanakkale şehitlik toprağı Sarıkamış'ta



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Şehitliklerinin değişik yerlerinden alınan vatan topraklarını, Sarıkamış Şehitliklerindeki vatan toprakları ile buluşturdu.

Sarıkamış Şehitliğindeki törene katılan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Şehitliklerinin değişik yerlerinden alınan Vatan Topraklarını, Sarıkamış Şehitliklerindeki vatan toprakları ile buluşturdu. Çanakkale Kahramanları ile Sarıkamış Kahramanlarını rahmetle yâd etti. Sarıkamış'ta 102 sene önceki ecdâdın yürüdüğü yollarda on binlerle beraber yürüyen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemiri, "Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'a ve ecdâdın izinde yürüyen binlerce gence çok teşekkür ederim. Allahuekber Dağlarında, 'Allahuekber' diyerek şehit olan Sarıkamış Şehitleri'nin ruhları şâd olsun" dedi.

(GD)



09.01.2017 12:41:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER