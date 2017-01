YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AIDS'e karşı Şişli Belediyesi ve New York Eyalet Üniversitesi işbirliği

Hasibe Karadağ - Serdal Altıntepe

İSTANBUL (İHA) - Şişli Belediyesi ile New York Eyalet Üniversitesi Global Sağlık ve İnsan Hakları Enstitüsü arasında HIV(İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) ve AIDS'e karşı iki yıl boyunca sürecek olan işbirliği anlaşması yapıldı.

Şişli Belediyesi Gönüllü Test Danışmanlık Merkezi ile New York Eyalet Üniversitesi Global Sağlık ve İnsan Hakları Enstitüsü arasında HIV(İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) ve AIDS'e karşı iki yıl boyunca sürecek olan işbirliği anlaşmasında imzalar atıldı. Belediye binasında düzenlenen imza törenine Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, New York Eyalet Üniversitesi Global Sağlık ve İnsan Hakları Enstitüsü Müdürü Dr. Arash Alaei, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Pavel Ursu, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Genel Müdürü Emel Özdemir Şahin, Dünya Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği'nden Dr. Gökhan Yıldırımkaya ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Tören, HIV(İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) ve AIDS hastalığı, hastalığın tanısı, tedavi yöntemi ve bulaşma yolları hakkında bilgi verilmesiyle başladı. Ardından işbirliği imzalarının atıldığı törende New York Eyalet Üniversitesi temsilcilerinin sunumları yapıldı.

Şişli Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan Gönüllü Test Danışmanlık Merkezi 'nde özellikle HIV(İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) alanında önemli çalışmalar yapılıyor. Merkezde aynı zamanda LGBTİ bireylere ücretsiz ve anonim olarak muayene, danışmanlık ve test hizmeti sağlanarak vatandaşların cinsel tercihlerinden dolayı sağlık hizmetlerinde sıkıntı yaşamasının önüne geçiliyor. İmzalanan protokol sayesinde ise New York Eyalet Üniversitesi Global Sağlık ve İnsan Hakları Enstitüsü ve Gönüllü Test Danışmanlık Merkezi arasında hastalığın tedavisi ve testlerin yapılmasına yönelik işbirliği çalışmaları gerçekleştirilirken merkeze mükemmellik statüsü kazandırılması planlanıyor. Bu sayede ise uluslar arası merkezler Gönüllü Test Danışmanlık Merkezi'ne gelerek bilimsel çalışmalarını

gerçekleştirebilecek.

"Türkiye'de bu işi en iyi yapan belediyeyiz diye düşünüyorum"

Anlaşmanın sosyal belediyecilik anlayışının ürünü olduğunu ifade eden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, " Türkiye AIDS konusunda daha doğrusu HIV konusunda çok geriyken bu son dönemde son derece artmış, dünyada bildiğim kadarıyla HIV'ın arttığı 7'inci ülke bu çok kötü bir tablo bunu engellememiz lazım. Bunu engellemek içinde çalışmaya başladık. New York eyaletinin baş şehri Albany Üniversitesi'nde bir grup bilim adamıyla müşterek bir çalışmaya giriştik. Test merkezimizi mükemmellik düzeyine getirmek için eğitim alıyoruz, birlikte çalışacağız. Bu hastalığın özellikle Türkiye'de kontrol altına alınması için bir çalışma olacak, Sağlık Bakanlığı'mız da destek veriyor. Değişik cinsel tercihleri olan kişilerin bazen sağlık hizmeti almalarında sıkıntı çıkabiliyor bunu engellemek için LGBTİ bireylerimize uzun süredir ücretsiz hizmet veriyoruz. Türkiye'de bu işi en iyi yapan belediyeyiz diye düşünüyorum" dedi.

Tören protokolün imzalanmasının ardından çeşitli hastanelerden sağlık yetkililerinin katıldığı iki gün sürecek olan Sağlık Çalıştayı ile devam etti. Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serhat Ünlü ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Dr. Alper Gündüz'ün de katıldığı çalıştayda Türkiye'de HIV ve AIDS salgınlarının klinik süreçleri, tarihsel işleyişi, toplum temelli HIV hizmetleri ve bu bağlamdaki bir çok konu 10 Ocak tarihine kadar tartışılacak.

09.01.2017 12:49:33 TSI

