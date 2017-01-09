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Söke'de iki kavşak kazalara davetiye çıkarıyor



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'de son günlerde iki kavşak kazaların adresi konumuna geldi.

Söke-Milas Karayolu'nda yapılan duble yol çalışmaları nedeniyle tek şeritten verilen trafik akışı nedeniyle sürücülerin anlık dikkatsizlikleri kazalara sebep oluyor. Söke'nin Bağarası kavşağı ile Muradiye Kavşağında son bir haftada birçok kaza meydana geldi.

Karayolları ekiplerince yapılan yol genişletme çalışmaları nedeniyle sinyalizasyon sistemlerinin iptal edildiği Bağarası ve Muradiye Kavşaklarında çok sayıda kaza meydana geliyor. Bağarası Kavşağında meydana gelen son trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Çok sayıda maddi hasarlı meydana gelen kazalarda can kaybının olmayışı teselli kaynağı oldu. Ancak başka kazaların yaşanmaması için kavşaklara giriş ve çıkışlara, yolda bulunan trafik işaretlerine dikkat edilmesi isteniyor.

(LT-MB-Y)



09.01.2017 12:57:56 TSI

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