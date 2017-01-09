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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Tekkeköy'den Halep'e 4 tır yardım

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:04
Tekkeköy'den Halep'e 4 tır yardım
Tekkeköy'den Halep'e 4 tır yardım

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi ve Tekkeköy İlçe Müftülüğü tarafından Halep'e gönderilmek için hazırlan 4 tır yardım malzemesi yola çıktı.
Yardım malzemesinden oluşan 4 tır Tekkeköy Belediyesi önünden Halep'e uğurlandı. Belediye önünde düzenlenen törene Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy İlçe Müftüsü Hüseyin İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı. Göreve yeni atanan Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk yardımların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediye önünde düzenlenen törende bir konuşma yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Suriye'de yaşanan bu insanlık dramına kimimiz maddi kimimiz manevi yardımlarla katkıda bulunmaya çalıyoruz. Tekkeköylü hemşehrilerimiz bu konuda çok duyarlı. Hem kendi memleketimizde hem de diğer ülkelerdeki yardıma muhtaç olan insanlar için hemşehrilerimiz gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bunun için onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
Tekkeköy İlçe Müftüsü Hüseyin İmamoğlu'nun okuduğu duanın ardının ardından yardım tırları Halep'e uğurlandı.
(KA-SLH-Y)

09.01.2017 13:08:53 TSI
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