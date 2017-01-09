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Kaymakamı Şahiner'den, milli eğitim müdürlüğüne ziyaret



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KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bir süre önce Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamlığı'na atandıktan sonra yeni görevine başlayan İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, kamu kurumlarını ziyaret ediyor. Ziyaretler kapsamında Kaymakam Şahiner, Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Mili Eğitim Müdürü Musa Konuk'u makamında ziyaret eden Kaymakam Şahiner'in daha sonra Konuk'la birlikte kurumdaki büroları gezerek teşkilat çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Ziyarette, Beyşehir'in eğitim konularının ele alındığı, Milli Eğitim Müdürü Konuk tarafından Kaymakam Şahiner'e ilçe genelinde yürütülen okullardaki inşaat, bakım ve onarımları, ilçe genelinde öğrenim gören yerli ve yabancı öğrenci sayıları ve genel durumla ilgili brifing verildiği kaydedildi.

(ARÖ-AH-Y)



09.01.2017 13:19:01 TSI

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