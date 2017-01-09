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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Ortahisar Belediyesi tarafından 2016 yılında 108'i yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 281 çiftin ...

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:27
Ortahisar Belediyesi tarafından 2016 yılında 108'i yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 281 çiftin nikahı kıyıldı
Ortahisar Belediyesi tarafından 2016 yılında 108'i yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 281 çiftin nikahı kıyıldı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Ortahisar İlçe Belediyesi tarafından 2016 yılında, 2 bin 173'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 108' i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 281 çiftin nikahı kıyıldı.
Yabancı uyruklular arasında Almanya 19 vatandaşıyla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi Azerbaycan (16) , Afganistan (13), Rusya (9), Suriye (8) ve İran (7) uyruklu ülkelerin vatandaşları takip etti. Geçen yıl yabancı uyruklularla birlikte toplam 2 bin 281 çiftin nikahı kıyıldı. Özellikle son yıllarda iç savaş nedeniyle komşu ülkelerden Suriye ve Irak'ın yanı sıra Afganistan gibi ülkelerden mülteci olarak Trabzon'a gelen çok sayıda çiftin nikahı kıyıldı. Nikah memurları son yıllarda yabancı uyruklu insanların nikah başvurularının artmasını komşu ülkelerde meydana gelen iç savaşlara ve Trabzon'da artan turizm faaliyetlerine bağlıyor.
Nikah akdi için memurluğa başvuran çiftler gerekli evrakları tamamlayarak nikah tarihi için memurluktan gün alıyor. Yabancı ülke vatandaşları olan çiftler yasal süreçleri tamamladıktan sonra tercümanlar eşliğinde memurluğa başvurarak nikahlarını kıydırabiliyor.
(BK-ÖS-Y)

09.01.2017 13:31:51 TSI
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