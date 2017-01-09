09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sedef Kakma'da erkeklere taş çıkartıyorlar

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:33
Sedef Kakma'da erkeklere taş çıkartıyorlar

(Fotoğraflı)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İş-Kur İl Müdürlüğünün ortaklaşa açtıkları kursa katılan bayan kursiyerler, hünerli elleriyle birbirinden güzel ahşap işlemeler yapıyorlar.
Kursa katılan bayanlar doğrama makinelerinde ahşaba şekil verip, daha sonra ahşap parçalarına çekiç ve tel yardımıyla çeşitli figürler çiziyorlar. Ahşaplara küçük deniz kabuğu parçaları yerleştirerek çeyiz sandığı, el aynası, hediye sandığı, plaket kutuları gibi farklı ürünler ortaya çıkartıyorlar.
Hünerli elleriyle erkeklere adeta taş çıkartan bayan kursiyerler sadece ahşap işlemeleri yapmayıp bunu yanı sıra hediyelik plaket kutuları da yaparak hem meslek öğreniyorlar hem de İş-Kur desteği ile aile bütçesine katkıda bulunuyorlar.
Bir aydır devam eden kursta şuana kadar 350 plaket kutusu, 50 adet ise çeşitli hediyelik sandık yaptıklarını söyleyen Sorgun Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Mehmet Arslan, "22 yıldır mobilya ustası olarak Sorgun'da çalışıyorum. Halk Eğitimin desteği ile İş-Kur'un açmış olduğu kursa toplam 25 bayan kursiyerimiz katılıyor. Hepsi de ev hanımı. Kursta ahşap ve hediyelik eşya yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezinin ihtiyaçları olan dolapların yanı sıra unutulmuşa yüz tutmuş sedef oymacılığını Sorgun'da yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çiniler için ve bakırlar için plaket kutuları yapıyor, onları ambalajlıyoruz" dedi.
Kursiyerlerden Nagihan Kaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İş-Kur'un açtığı kursta tabanca ile zımba atmayı, plaket kutusu yapmayı, Sedef Kakma'yı öğrendiklerini belirterek "Kursta öğrendiklerimiz ile sanayide çalışacak duruma geldik. Mutfak dolabı dahil yapabiliriz. İş-Kur desteği ile hem meslek öğreniyor hem de ailemize katkıda bulunuyoruz" dedi.
Zeliha Soylu ise, kursa ilk geldiklerinde hiçbir şey bilmediklerini, şuanda her türlü hediyelik kutuları yapmayı öğrendiklerini söyledi. Kursiyerler kurs sonunda alacakları sertifika ile kendi işyerlerini kurmayı planlıyorlar.
(RY-BMG-AÖ-Y)

09.01.2017 13:37:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Ezgi, muhtarlarla tanıştı
YEREL

KAYMAKAM EZGİ, MUHTARLARLA TANIŞTI
Rektör Karacabey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

REKTÖR KARACABEY, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Yozgat ve Kırşehir'de eğitime kar engeli
YEREL

YOZGAT VE KIRŞEHİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Yozgat İHH, Suriye'ye 1 TIR yardım malzemesi gönderdi
YEREL

YOZGAT İHH, SURİYE'YE 1 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ
Mali Müşavirler 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

MALİ MÜŞAVİRLER 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Seramik Biçimlendirme Kursu'na yoğun ilgi
YEREL

SERAMİK BİÇİMLENDİRME KURSU'NA YOĞUN İLGİ
Kaldırımdaki buzlar greyderle temizleniyor
YEREL

KALDIRIMDAKİ BUZLAR GREYDERLE TEMİZLENİYOR
Sarıkamış Şehitleri Yozgat'a anıldı
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ YOZGAT'A ANILDI