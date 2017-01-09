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Sedef Kakma'da erkeklere taş çıkartıyorlar



(Fotoğraflı)



Rukiye Yılmaz

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İş-Kur İl Müdürlüğünün ortaklaşa açtıkları kursa katılan bayan kursiyerler, hünerli elleriyle birbirinden güzel ahşap işlemeler yapıyorlar.

Kursa katılan bayanlar doğrama makinelerinde ahşaba şekil verip, daha sonra ahşap parçalarına çekiç ve tel yardımıyla çeşitli figürler çiziyorlar. Ahşaplara küçük deniz kabuğu parçaları yerleştirerek çeyiz sandığı, el aynası, hediye sandığı, plaket kutuları gibi farklı ürünler ortaya çıkartıyorlar.

Hünerli elleriyle erkeklere adeta taş çıkartan bayan kursiyerler sadece ahşap işlemeleri yapmayıp bunu yanı sıra hediyelik plaket kutuları da yaparak hem meslek öğreniyorlar hem de İş-Kur desteği ile aile bütçesine katkıda bulunuyorlar.

Bir aydır devam eden kursta şuana kadar 350 plaket kutusu, 50 adet ise çeşitli hediyelik sandık yaptıklarını söyleyen Sorgun Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Mehmet Arslan, "22 yıldır mobilya ustası olarak Sorgun'da çalışıyorum. Halk Eğitimin desteği ile İş-Kur'un açmış olduğu kursa toplam 25 bayan kursiyerimiz katılıyor. Hepsi de ev hanımı. Kursta ahşap ve hediyelik eşya yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezinin ihtiyaçları olan dolapların yanı sıra unutulmuşa yüz tutmuş sedef oymacılığını Sorgun'da yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çiniler için ve bakırlar için plaket kutuları yapıyor, onları ambalajlıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Nagihan Kaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İş-Kur'un açtığı kursta tabanca ile zımba atmayı, plaket kutusu yapmayı, Sedef Kakma'yı öğrendiklerini belirterek "Kursta öğrendiklerimiz ile sanayide çalışacak duruma geldik. Mutfak dolabı dahil yapabiliriz. İş-Kur desteği ile hem meslek öğreniyor hem de ailemize katkıda bulunuyoruz" dedi.

Zeliha Soylu ise, kursa ilk geldiklerinde hiçbir şey bilmediklerini, şuanda her türlü hediyelik kutuları yapmayı öğrendiklerini söyledi. Kursiyerler kurs sonunda alacakları sertifika ile kendi işyerlerini kurmayı planlıyorlar.

(RY-BMG-AÖ-Y)



09.01.2017 13:37:35 TSI

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