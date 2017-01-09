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Bakan Eroğlu'ndan Kastamonu'ya 2 gölet müjdesi



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla İhsangazi Sevindik ile Pınarbaşı Aşağısökü Gölet ve Sulamaları'nın kamulaştırma işlemlerine başlanıyor.

İhsangazi Sevindik ile Pınarbaşı Aşağısökü Gölet ve Sulamaları'nın kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından imzalandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen İhsangazi Sevindik Göleti ve Sulaması ile 2 bin dekar, Pınarbaşı Aşağısökü Göleti ve Sulaması ile de bin 380 dekar araziye su temin edilecek.

(Vİ-OA-Y)



09.01.2017 13:39:07 TSI

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