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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Develi'de 2017 yatırım ve hizmet yılı olacak

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:20
Develi'de 2017 yatırım ve hizmet yılı olacak
Develi'de 2017 yatırım ve hizmet yılı olacak

(Fotoğraflı)

Mahmut Kılınç
KAYSERİ (İHA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan ile birlikte AK Parti Kayseri milletvekili Sami Dedeoğlu'nu TBMM'de ziyaret etti.
Ziyarette, Develi'ye yapılacak yatırımlarla ilgili ptotokoller imzalandı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Dedeoğlu'na üzerine kendi fotoğrafı bulunan tablo hediye etti. Ziyareti değerlendiren Başkan Cabbar, "Projelerimiz için ilçe başkanımızla birlikte TBMM ziyaret ettik. Yeni girdiğimiz 2017 yılı içinde inşallah bu projelerin temelleri atılacak. Bu projeler Develimize büyük katkı sağlayacak. Bu projelerin gerçekleşmesi için çaba sarf eden başta Sami Dedeoğlu ağabeyimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(AG-AÖ-Y)

09.01.2017 15:25:16 TSI
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