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Yozgat'ta 110 köy yolu ulaşıma açıldı



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Haber : Bahadır Muhlis Gökgül

Kamera : Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 110 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yozgat'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Akdağmadeni, Aydıncık, Çayıralan, Sarıkaya, Çekerek ve Sorgun ilçelerinde 110 köy yolu ulaşıma kapandı. Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının açılması için 4 bin 250 kilometrelik yol ağında 169 personel ve 85 araçla çalışmalarını sürdürerek kapanan 110 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı

Yozgat genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bazı köy yollarının kapandığını belirten Yozgat İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Tuncay Cansever "Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri olarak kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için gece çalışmalarımıza başladık. Şu an itibari ile her hangi bir kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. Yozgat il genelinde 4 bin 250 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. 169 personel, 85 araçla yedi gün 24 saat boyunca karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Köylü vatandaşlarda kapanan köy yollarının yenide ulaşıma açılmasından mutluluk duyduklarını söylediler.

Ahmet Salman isimli vatandaş, "Zamanında küreklerle açardık şimdi greyderlerin biri geliyor biri gidiyor. Çok güzel bakım var. Yolumuz kapanmadı hiç. Gece çok yoğun kar yağdı. Gündüz ekipler geldiler yolumuzu açtılar" şeklinde konuştu.

İsmet Şahin isimli vatandaş ise "Yozgat'a gitmek için yola çıktım. Yollarımız kar yağdığı için kapalıydı. Şu anda açıldı rahatlıkla gidip gelebiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(BMG-AÖ-Y)



09.01.2017 15:55:35 TSI

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