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Bir TEOG birincisi de Ali Rıza Çevik'ten



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı'nda Ali Rıza Çevik Ortaokulu öğrencisi Pelin Bayındırlı 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak, Türkiye birincisi oldu.

Açıklanan TEOG sonuçlarına göre 120 sorunun tamamını cevaplayan 8/C sınıfı öğrencisi Pelin Bayındırlı hem Şehzadeler ilçesi, hem de Türkiye birincisi oldu. Pelin'in bu başarısı başta ailesi olmak üzere, Ali Rıza Çevik Ortaokulu idaresi, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. TEOG sınavında Pelin'in yanı sıra, Ceyda Sabahat İzmirli 118 netle ikinci; Hilal Uslu, Ebru Eken ve İlayda Nur Erden de 117 net ile üçüncü oldular. Öte yandan Ali Rıza Çevik Ortaokulu'ndan 6 öğrenci 116 net, 8 öğrenci 115 net, 7 öğrenci 114 net, 7 öğrenci 113 net, 10 öğrenci 112 net, 4 öğrenci 111 net, 8 öğrenci de 110 net ile okullarına gurur yaşattılar.

(ÖND-Y)



09.01.2017 16:00:32 TSI

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